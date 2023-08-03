Зеленський поставив завдання переконувати партнерів максимально обмежити виробничий потенціал росії

Президент України Володимир Зеленський поставив українським послам завдання переконувати партнерів, приватні структури закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів до росії.
"Принципове завдання - максимально обмежити виробничий потенціал росії та щоденно переконувати партнерів і відповідні компанії, приватні структури закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів у росію", - сказав він у середу на конференції українських послів в Ужгороді.
https://interfax.com.ua/news/general/926596.html
"У різних партнерів - різна швидкість санкційної політики. Хтось є лідером, хтось, на жаль, вагається і трішки іноді відстає... Є компанії, зокрема в країнах вільного світу, які виробляють критичні компоненти для оборонної промисловості, продукцію подвійного призначення, електроніку, чипи - і все це поки що потрапляє до російського агресора різними шляхами попри санкції", - сказав він.
"Необхідна синхронізація швидкості санкційної політики між нашими партнерами. Ті, хто відстає у санкціях, мають відчути, наскільки важливо бути швидшими. Осінь має стати й часом нового пакету санкцій Євросоюзу проти росії. Все це - абсолютно досяжні цілі", - наголосив Зеленський.
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