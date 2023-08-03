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Зеленський поставив завдання переконувати партнерів максимально обмежити виробничий потенціал росії

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Президент України Володимир Зеленський поставив українським послам завдання переконувати партнерів, приватні структури закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів до росії.

"Принципове завдання - максимально обмежити виробничий потенціал росії та щоденно переконувати партнерів і відповідні компанії, приватні структури закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів у росію", - сказав він у середу на конференції українських послів в Ужгороді.
https://interfax.com.ua/news/general/926596.html

"У різних партнерів - різна швидкість санкційної політики. Хтось є лідером, хтось, на жаль, вагається і трішки іноді відстає... Є компанії, зокрема в країнах вільного світу, які виробляють критичні компоненти для оборонної промисловості, продукцію подвійного призначення, електроніку, чипи - і все це поки що потрапляє до російського агресора різними шляхами попри санкції", - сказав він.

"Необхідна синхронізація швидкості санкційної політики між нашими партнерами. Ті, хто відстає у санкціях, мають відчути, наскільки важливо бути швидшими. Осінь має стати й часом нового пакету санкцій Євросоюзу проти росії. Все це - абсолютно досяжні цілі", - наголосив Зеленський.

Зеленський
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