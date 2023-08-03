У росії до федерального переліку новий підручник з історії з розділом про "сво"

Новий підручник історії для старших класів з розділом про так звану "спеціальну воєнну операцію" внесено до федерального переліку підручників у росії. Про це повідомив міністр освіти рф сергій кравцов, пише російська пропагандистська агенція тасс.

"У підручнику для 11-го класу відображені найважливіші події, пов'язані з "возз'єднанням Криму та Севастополя", причинами та перебігом "спеціальної воєнної операції", входженням до складу рф "нових регіонів". Розказано про "подвиг наших нових героїв вітчизни". Підручник успішно пройшов апробацію і буквально минулого тижня внесений до федерального переліку", - сказав міністр.

За його словами, у підручнику для 10-го класу практично третина присвячена "Великій Вітчизняній війні".

Повідомляється, що підручник підготували "в найкоротші терміни, фактично, протягом 5 місяців".

"Вже з 1 вересня цього року всі 11-класники країни, а це 650 тис. школярів, навчатимуться за підручником новітньої історії", - сказав кравцов.

кравцов пояснив, що для боротьби з "розколюванням народів та поширенням недовіри" міністерство освіти розробило "єдину програму викладання історії".

За його словами, раніше школи і навіть окремі вчителі могли викладати за особисто розробленою програмою, що призводило до "інтерпретації історії й перекосу у викладанні тих чи інших тем", тому створено новий підручник історії для "єдиної програми".