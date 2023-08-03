ЦНС: окупанти планують вивезти з ТОТ понад 10 тисяч місцевих дітей

російська влада планує вивезти з тимчасово окупованих територій (ТОТ) понад 10 тисяч місцевих дітей на так званий "відпочинок" у різні регіони росії. Цей проект курує партія президента володимира путіна "єдина росія".
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Згідно з повідомленням, в таких діти піддаються ідеологічній обробці через пропагандистські концерти та "освітні заходи".
У ЦНС наголошують, що це жахлива форма геноциду українського народу, де російська влада свідомо знищує ціле покоління на промисловому масштабі, реалізуючи державну програму. Поміж колаборантів на місцях, в цю жахливу програму втягнуті також педагоги, лікарі, артисти та інші працівники таборів.
При цьому нерідко діти стають жертвами злочинів. За інформацією партизанів, в дитячому таборі а Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччині стали жертвами педофіла, який скористався їх безправним статусом.
Такий жорстокий підхід до дітей та їх здоров'я свідчить про крайню безжальність російської влади та нестримане бажання знищити та підкорити український народ. Міжнародне співтовариство повинно реагувати на цю страшну ситуацію та забезпечити захист дітей від таких злочинних дій.
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