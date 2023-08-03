Центр «москва-Сіті» масово покидають орендарі

Приміщення центру «москва-Сіті» у столиці рф, куди влучили дрони, почали залишати орендарі, які побоюються повторних атак. Про це пише «Коммерсантъ».
За інформацією видання, останні три дні з'явилися десятки оголошень щодо здачі та продажу комерційних приміщень у вежі «IQ-квартал». В інших районах російської столиці власники офісних центрів почали отримувати запити від компаній, які задумалися про переїзд.
Водночас вартість оренди наразі залишається сталою. Рієлтори розповіли, що клієнти не готові погоджуватися на зниження вартості оренди. Деякі з них ще не мають наміру переїжджати, але розглядають інші варіанти режиму роботи.
мінцифри рф та ozon вже перевели співробітників на віддалений режим роботи. Компанія «яндекс» звернулася до своїх працівників з проханням відмовитися від змін у ночі. Банки, які функціонують у діловому центрі, також надали керівникам підрозділів рекомендації стосовно ухвалення рішень, які стосуються необхідності присутності в офісі.
В офісах «москва-Сіті» й надалі працюють представники «російсько-азіатського союзу промисловців і підприємців» та компанія kalinka russia. Вони все ж визнають необхідність посилення заходів безпеки.
Раніше повідомлялося, що у москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу. У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Квартал «москва-сіті» знаходиться міністерство економічного розвитку рф.
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