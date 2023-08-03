В Україні розробили дрон, який є стійким до РЕБ ворога

Компанія SkyLab розробила нову модифікацію БПЛА під назвою Shoolika mk6. Про це повідомили в компанії.
Основною особливістю цього дрона є його стійкість до радіоелектронної боротьби (РЕБ) ворога. Shoolika mk6 отримав офіційний протокол РЕБ-стійкості, який був підтверджений комісією Міністерства оборони України.
Задля створення цього дрона SkyLab аналізувала зразки ударних безпілотників з-за кордону та врахувала потреби та побажання українських військових, які використовують БПЛА на передовій. Результатом став унікальний коптер Shoolika mk6, що підтримує високу надійність під час радіоелектронних атак. Це досягається завдяки стійким до перешкод модулям зв'язку, розробленим SkyLab.
Виробництво партії із десяти РЕБ-стійких коптерів SkyLab зараз триває близько трьох тижнів. Цей швидкий термін забезпечується завдяки оптимізації процесу IT-розробки, виробництва та ефективної співпраці спеціалістів. Орієнтовна вартість одного коптера становить від $25 000 до $30 000.
SkyLab планує масштабувати виробництво дронів Shoolika mk6 та налагоджувати співпрацю з державним оборонним замовленням, щоб забезпечити стабільне постачання дронів для українських військових у зони активних бойових дій. Компанія також планує розширити свою присутність, відкривши офіс у Європі, та модифікувати одну з моделей дронів для виконання різних військових місій.
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