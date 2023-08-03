Зеленський хоче провести саміт миру восени

Україна працює над тим, щоби глобальний саміт миру відбувся восени.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками української дипломатії.

За його словами, підготовка до такого саміту проходить у три етапи.

«Цього тижня відбудеться друга зустріч радників лідерів держав та представників МЗС у Саудівській Аравії. Це вже друга зустріч, у ній візьмуть участь близько 40 держав. Перша зустріч була, ви знаєте, у Данії. А вже третім кроком стане організація глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це сталося цієї осені», – сказав Зеленський.

Президент заявив, що Україна сподівається на участь у саміті більшості країн світу: представників Півночі та Півдня, Сходу і Заходу. Особливу роль у цьому саміті мають відіграти країни Глобального Півдня.

«росія намагається маніпулювати цими країнами. держава-агресора не повинна мати навіть можливості створити видимість, ніби якась значуща частина світу підтримує агресора і підтримує російський терор», – зазначив глава держави.