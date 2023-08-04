російська академія наук потрапила під санкції США

Мінфін Сполучених Штатів 3 серпня ввів санкції проти російської академії наук та її структур. У списку опинився і Казанський науковий центр ран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Варто зауважити, що раніше США вже вводили санкції проти вказано центру.

Окрім нього до санкційного списку потрапили Інститут загальної фізики імені А.М. Прохорова Інститут фізики твердого тіла імені Ю.А. Осип'яна.

"Їх занесли до санкційного списку SDN. Крім них під санкції потрапили два російських контейнерних судна - Sasco Angara і Paramushir", - сказано в повідомленні.

Також США ввели санкції проти 14 суден, приватних компаній, також під обмеження потрапила компанії з Киргизстану, Сербії та ОАЕ.