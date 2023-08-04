Україна може отримати від Європи 50 млрд євро

Європейський парламент планує проголосувати за остаточний текст нового Механізму для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України наприкінці листопада. Він передбачає здійснення виплат із початку 2024 року.

Про це заявила євродепутатка Віола фон Крамон.

"Пропозиція Європейської Комісії (щодо створення Механізму, – ред.) була висунута 20 червня, ми у комітеті з міжнародного співробітництва були налаштовані на початок роботи у серпні. Я виступаю від імені "зеленої" групи – у нас є один тиждень, щоб подати доповнення. Ми маємо обговорити з усіма групами в Європарламенті остаточний текст, за який будемо голосувати, я сподіваюсь, наприкінці листопада. Далі почнемо консультації і з початку наступного року розпочнемо здійснювати виплати", – розповіла вона.

За словами фон Крамон, кошти планується виділяти траншами по 12 млрд євро щорічно. Вони йтимуть на фінансування проєктів із плану, складеного Україною. Те, як розподілятимуться кошти на проєкти, вирішуватиме не тільки виконавча влада.

"Ми включимо в текст Європейського парламенту щодо Механізму підтримки України також інших акторів: органи місцевого самоврядування, громадянське суспільство, місцевих мешканців. Нам потрібно, щоб усі голоси були почуті на початку фази відбудови, до того, як почнемо здійснювати виплати", – висловилася парламентарка.

Також вона зазначила, що для відбудови буде важливо застосовувати нові підходи.

"Ми хочемо відбудувати нові "зелені" виробництва, "зелені" офіси, "зелені" місця для проживання. Нам потрібні різні експерти, архітектори, науковці, об'єднані цими знаннями", – додала фон Крамон.