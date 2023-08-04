Шмигаль: Війна коштує Україні близько двох трильйонів гривень

Витрати на армію сягають близько двох трильйонів гривень на рік. Україні фінансово допомагають партнери, також за рахунок грантів і кредитів. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України.
"Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько двох трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу", – сказав прем'єр.
Раніше дохідна частина бюджету України становила 1,3 трлн грн, повідомив Шмигаль.
"Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств, 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29, 5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося", – сказав Шмигаль.
Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися, зазначив прем'єр.
"Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком", – сказав Шмигаль.
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