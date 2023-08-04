ЦНС: росія почала готувати курсантів до війни в Україні

росія відчуває брак пілотів, тому молодих курсантів почали готувати до війни в Україні. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що з серпня курсанти льотних училищ рф проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об’єктах на території рф.
Фактично окупанти готують вчорашніх підлітків до війни проти України й змушують їх тренуватись на мирному населенню, навмисно надаючи їм некеровані ракети, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у школах росії вивчатимуть "бойове застосування дронів".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023