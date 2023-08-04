ЦНС: росія почала готувати курсантів до війни в Україні

росія відчуває брак пілотів, тому молодих курсантів почали готувати до війни в Україні. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що з серпня курсанти льотних училищ рф проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області. При цьому у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об’єктах на території рф.

Фактично окупанти готують вчорашніх підлітків до війни проти України й змушують їх тренуватись на мирному населенню, навмисно надаючи їм некеровані ракети, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у школах росії вивчатимуть "бойове застосування дронів".