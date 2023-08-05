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Для протидії китайському впливу США планують більш тісну співрпацю з країнами Тихоокеанського регіону

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Американські сенатори пропонують більш тісну співрпацю з країнами Тихоокеанського регіону, щоб протидіяти китайському впливу та шпигунству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-proponuyut-rozshiriti-spivpratsyu-tihookeanskim-1691197372.html

Двопартійна група американських сенаторів запропонувала створити ради національної безпеки в стратегічних тихоокеанських острівних державах, де розташовані ключові військові об’єкти США та яким загрожує шпигунство з боку Китаю.

Малонаселені країни, чиї території охоплюють величезні території Тихого океану, мають відносини зі Сполученими Штатами, які регулюються так званими Договорами про вільну асоціацію (COFA).

Згідно з ними, Вашингтон зберігає відповідальність за оборону цих держав та надає економічну допомогу, отримуючи ексклюзивний доступ до стратегічних ділянок океану.

"Наразі існує обмежена координація між США та країнами COFA для протидії зловмисному впливу Китаю, обмеження купівлі Китаєм землі навколо американських об’єктів на островах або запобігання проникненню Китаю та контролю за діяльністю США в острівних державах", - сказала сенаторка Джоні Ернст.

Законодавці США зазначають, що окрім боротьби з китайським шпигунством, ради забезпечать кращу координацію в таких сферах, як безпека на морі та протидія незаконному рибальству.

Відносини США та Китаю

Відносини США та Китаю останнім часом перебували на найнижчому рівні за десятиліття. У ЗМІ навіть з'явилася інформація, що Китай зайнявся моделюванням сценаріїв можливої "тотальної війни" з США.

Причин напружених відносин між державами достатньо. Зокрема, ситуація навколо Тайваню, шпигунство та кібератаки. Видання Politico повідомляло, що Китай використовує секретну базу на Кубі для збору розвідувальних даних про Сполучені Штати Америки.

3 серпня, США та Китай вперше за понад рік обговорили двосторонні оборонні відносини на рівні Пентагону та МЗС КНР.

США, Китай
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