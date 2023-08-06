Туркменістан продовжив призупинення авіарейсів до москви у зв'язку з повітряною обстановкою

Авіакомпанія "Туркменістан" продовжила призупинення рейсів за маршрутом Ашгабад-москва-Ашгабад до 28 жовтня 2023 року, повідомив офіційний сайт авіаперевізника.

Спочатку припинення рейсів планували до 22 серпня.

Раніше цього тижня з'явилися повідомлення з посиланням на офіційний сайт туркменського авіаперевізника про те, що "у зв'язку з повітряною обстановкою в московській повітряній зоні, а також на підставі оцінки ризиків з метою забезпечення безпеки польотів, починаючи з 01.08.2023 року всі рейси АТВТ "Авіакомпанія "Туркменістан", що здійснюють польоти за напрямком Ашгабат-москва-Ашгабат, буде припинено, вони виконуватимуться за маршрутом Ашгабат-Казань-Ашгабат".