Буданов розповів про шпигунів у оточенні російського президента

Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов підтвердити, що у ГУР є джерела, близькі до російського президента, а інформація про те, що українські агенти працюють в оточенні російського диктатора володимира путіна, паралізує роботу ворожої влади.
Про це Буданов розповів у інтерв’ю болгарському телеканалу bTV
Україна постійно підтверджує свою здатність здобувати конфіденційні дані, відомі лише російському режиму, що приводить до нервової реакції з боку росії.
Очільник ГУР пояснює, що у путіна й так знають, що в кремлі є українські джерела інформації, але коли ГУР так відкрито констатує цей очевидний факт, у росії починають проводити внутрішні перевірки, які все одно нічого не змінять. За словами Буданова, це вигідно для України.
Він додав, що під час одного з таких розслідувань витоку інформації троє осіб були позбавлені волі, 31 особа була звільнена та етапована, а великий відсоток праівників того відомства потрапили під певний прес.
"Тобто вони самі паралізували свою роботу. Вони самі знають, що ми маємо доступ до дуже конфіденційної інформації. Те, що ми знаходимо очевидні факти, змушує їх проводити внутрішні розслідування, і ці розслідування нічого не змінять. (...) Інформація завжди була зброєю – хай перевіряють, хай шукають", - резюмава Буданов.
Він наголосив, що Україна продовжує використовувати свої джерела інформації як інструмент для забезпечення національної безпеки та ефективного контролю над ситуацією, незважаючи на спроби росії приховувати свої дії.
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