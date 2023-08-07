Рада Європи: Всередині рф можна бачити все більш репресивні кроки проти опонентів кремля

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що стурбована все більш явним переслідуванням опонентів кремля всередині росії, та закликала відпустити російських опозиціонерів Алєксєя Навального та Владіміра Кара-Мурзу.
Як повідомляє "Європейська правда", її заяву поширила пресслужба Ради Європи.
Пейчинович-Бурич зазначила, що у той час як росія продовжує агресію проти України, всередині рф можна бачити все більш репресивні кроки проти опонентів кремля і усіх незгодних.
Вона закликала москву звільнити ув’язнених опозиціонерів Алєксєя Навального та Владіміра Кара-Мурзу, а також розслідувати давніші замахи на них.
"Я вражена, наскільки явно російська влада порушує право на справедливий суд і належний судовий процес та інші права цих двох опозиційних політиків. Постійне недотримання принципу неупередженого правосуддя прямо свідчить про свавільний і безпідставний характер їхнього переслідування та практично не лишає сумнівів щодо того, що за вироками для них – політична помста", – заявила Марія Пейчинович-Бурич.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023