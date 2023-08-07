Рада Європи: Всередині рф можна бачити все більш репресивні кроки проти опонентів кремля

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що стурбована все більш явним переслідуванням опонентів кремля всередині росії, та закликала відпустити російських опозиціонерів Алєксєя Навального та Владіміра Кара-Мурзу.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву поширила пресслужба Ради Європи.

Пейчинович-Бурич зазначила, що у той час як росія продовжує агресію проти України, всередині рф можна бачити все більш репресивні кроки проти опонентів кремля і усіх незгодних.

Вона закликала москву звільнити ув’язнених опозиціонерів Алєксєя Навального та Владіміра Кара-Мурзу, а також розслідувати давніші замахи на них.

"Я вражена, наскільки явно російська влада порушує право на справедливий суд і належний судовий процес та інші права цих двох опозиційних політиків. Постійне недотримання принципу неупередженого правосуддя прямо свідчить про свавільний і безпідставний характер їхнього переслідування та практично не лишає сумнівів щодо того, що за вироками для них – політична помста", – заявила Марія Пейчинович-Бурич.