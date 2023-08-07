У Кабміні розповіли про розмір зарплатні міністрів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за липень отримав "чистими на руки" зарплату 66,32 тис. грн.
Стільки ж склали доходи віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та міністерки реінтеграції Ірини Верещук, повідомив Камбін.
З посадових окладів цих трьох топчиновників було вираховано по 16 тис. грн., без урахування цієї суми їхні оклади становлять по 82,3 тис. грн.
Проте найбільше у липні заробив держсекретар Кабміну Олександр Ярема. Фактично він отримав 84,57 тис. грн, маючи посадовий оклад 40,1 тис. грн. Справа в тому, що Ярема отримує низку надбавок:
Посадовий оклад міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова становить 66,69 тис. грн. Додаткові ще 15,69 тис. грн. йому нарахували за відрядження, тому сумарна зарплата після вирахування податків становила, як у Шмигаля, 66,32 тис. грн.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримав "на руки" 66,34 тис. грн. Його оклад становить 70,79 тис. грн, але до нього додали ще 11,73 тис. грн за відрядження. Сума утриманих податків становила 16,09 тис. грн.
Міністерка економіки Юлія Свириденко після вирахування податків отримала 66,32 тис. грн. До її посадового окладу в 62,8 тис. грн додалися 19,62 тис. грн за відрядження.
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заробив 65,24 тис. грн. Його посадовий оклад становить 78,46 тис. грн, до нього додалися 2579 грн. відпускних. Із загальної суми було сплачено 15,8 тис. грн податків.
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