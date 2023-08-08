Зеленський: якщо росія продовжить обстрілювати порти України, то може залишитись без кораблів

Держава-агресор росія може залишитись без кораблів до кінця війни, якщо продовжить обстрілювати портову інфраструктуру України.
Про це в інтерв'ю іспанському виданню La Nacion заявив Президент Володимир Зеленський у понеділок, 7 серпня.
Зеленський наголосив, що росія уклала угоду щодо експорту зерна з ООН та Туреччиною, за якою гарантувався коридор для вивезення продукції. Але держава-терорист перекрила Чорне море, українські територіальні води, та почала блокаду, щоб не давати можливості пересуватись ані морському транспорту, ані кораблям із зерном, сказав Президент.
"Тому Україна має довести, що у своїх територіальних водах має право імпортувати та експортувати продукцію. Якщо буде блокада, то Україна має знайти спосіб припинити блокаду нашої води. Якщо росія продовжуватиме домінувати у Чорному морі, блокувати та стріляти ракетами, то Україна буде робити те саме, що є справедливим захистом наших територій. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не буде стільки зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни можуть залишитися без кораблів", - підкреслив Зеленський.
рф тероризують Україну та весь світ, що у грі в шахах називається патовою ситуацією, оскільки не можуть перемогти на полі бою, заявив Зеленський. За його словами, Україна обов’язково відповість на будь-який напад агресора.
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