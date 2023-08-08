НБУ: Міжнародні резерви України оновили історичний рекорд

Міжнародні резерви України в липні 2023 року виросли на 6,9% – до $41,72 млрд. Це новий історичний рекорд, вказує Національний банк на своєму сайті.
Попередній максимум був зафіксований 1 липня 2023 року – $39,03 млрд.
Таке стрімке зростання резервів протягом липня пояснюється отриманням великої фінансової допомоги від Заходу:
→ $1,66 млрд від ЄС;
→ $1,50 млрд від Світового банку під гарантії Японії;
→ $1,25 млрд від США;
Ще $227,3 млн на валютні рахунки Нацбанку надійшло завдяки розміщенню валютних облігацій.
За цей же час на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна витратила лише $394,6 млн, а чистий продаж валюти Нацбанком становив $1,86 млрд (на 2,7% більше, ніж у червні).
Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України ще майже на $266 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.
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