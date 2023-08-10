Найбільш популярними у громадян США стали принц Вільям та Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і претендент на королівський престол у Великій Британії, принц Вільям стали найбільш популярними у громадян Сполучених Штатів Америки.
Результати опитування опублікував дослідницький центр Gallup.
Рейтинг схвалення принца Вільяма серед американців становить 59% і лише 22% оцінюють його негативно.
До Зеленського позитивно ставляться 57% американців, негативно – 29%.
Вільям користується приблизно однаковою підтримкою демократів, і республіканців.
Зеленського втричі частіше підтримують представники Демократичної, аніж Республіканської партії.
Принц Вільям і Зеленський – єдині учасники опитування, чий рейтинг схвалення більший за 50%.
Далі у рейтингу – перша леді США Джилл Байден, яку позитивно оцінюють 49% респондентів і 39% – негативно, і король Британії Чарльз III (46% проти 37%).
Президента країни-агресорки російської федерації володимира путіна негативно оцінюють 90% американців.
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