Президент України Володимир Зеленський і претендент на королівський престол у Великій Британії, принц Вільям стали найбільш популярними у громадян Сполучених Штатів Америки.

Результати опитування опублікував дослідницький центр Gallup.

Рейтинг схвалення принца Вільяма серед американців становить 59% і лише 22% оцінюють його негативно.

До Зеленського позитивно ставляться 57% американців, негативно – 29%.

Вільям користується приблизно однаковою підтримкою демократів, і республіканців.

Зеленського втричі частіше підтримують представники Демократичної, аніж Республіканської партії.

Принц Вільям і Зеленський – єдині учасники опитування, чий рейтинг схвалення більший за 50%.

Далі у рейтингу – перша леді США Джилл Байден, яку позитивно оцінюють 49% респондентів і 39% – негативно, і король Британії Чарльз III (46% проти 37%).

Президента країни-агресорки російської федерації володимира путіна негативно оцінюють 90% американців.