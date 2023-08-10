У 2022 році в росії зафіксовано найбільшу за десять років кількість вибухів, - ЗМІ

Минулого року на території росії сталася рекордна кількість вибухів, від них постраждали майже 11 тисяч людей. Понад півсотні стали жертвами.
Про це повідомив російський Telegram-канал «Верстка», посилаючись на щорічну доповідь мнс рф.
«У 2022 році в росії зафіксовано найбільшу за десять років кількість вибухів – 83. Внаслідок вибухів загинули 55 людей, ще 10 647 людей постраждали», – сказано в повідомленні.
При цьому на каналі зазначають, що, «незважаючи на те, що останні десять років у росії відбувалися теракти, а житлові будинки руйнувалися через виток побутового газу, кількість вибухів щорічно не перевищувала 20, а кількість постраждалих обчислювалася сотнями, а не тисячами».
«У 2022 році, за даними мнс, вибухали житлові будинки, склади та шахти. До статистики також потрапив вибух на Кримському мості. Найпоширеніша причина вибухів у 2022 році – вибухонебезпечний предмет (бомба, ракета, міна, граната – ред.)», – уточнила «Верстка».
Згідно з підрахунками, вибухів в росії через вибухонебезпечні предмети було 55 із 83.
«Таким чином, зростання кількості вибухів у 2022 році безпосередньо пов'язане з бойовими діями», – підсумував російський портал.
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