Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

У 2022 році в росії зафіксовано найбільшу за десять років кількість вибухів, - ЗМІ

54

Минулого року на території росії сталася рекордна кількість вибухів, від них постраждали майже 11 тисяч людей. Понад півсотні стали жертвами.

Про це повідомив російський Telegram-канал «Верстка», посилаючись на щорічну доповідь мнс рф.

«У 2022 році в росії зафіксовано найбільшу за десять років кількість вибухів – 83. Внаслідок вибухів загинули 55 людей, ще 10 647 людей постраждали», – сказано в повідомленні.

При цьому на каналі зазначають, що, «незважаючи на те, що останні десять років у росії відбувалися теракти, а житлові будинки руйнувалися через виток побутового газу, кількість вибухів щорічно не перевищувала 20, а кількість постраждалих обчислювалася сотнями, а не тисячами».

«У 2022 році, за даними мнс, вибухали житлові будинки, склади та шахти. До статистики також потрапив вибух на Кримському мості. Найпоширеніша причина вибухів у 2022 році – вибухонебезпечний предмет (бомба, ракета, міна, граната – ред.)», – уточнила «Верстка».

Згідно з підрахунками, вибухів в росії через вибухонебезпечні предмети було 55 із 83.

«Таким чином, зростання кількості вибухів у 2022 році безпосередньо пов'язане з бойовими діями», – підсумував російський портал.

росія, вибухи
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 10 августа 2023
Среда, 9 августа 2023
Вторник, 8 августа 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023