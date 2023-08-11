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ГУР: Дрони-камікадзе від «Української команди» вже у розвідників і палять ворожі цілі

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Дрони-камікадзе, які передав на передову волонтерський штаб «Українська команда», вже у розвідників і палять ворожі цілі. Про це повідомило Головне управління розвідки України у своєму телеграм-каналі.

«Підрозділ розвідників, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу «Українська команда». У межах великого збору «Української команди» тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі! Дякуємо! Слава Україні!» - йдеться у повідомленні ГУР.

Керовані FPV-дрони з якісною камерою здатні розвивати швидкість до 100 км/за годину та підніматись на висоту до 1000 метрів. Корисне навантаження - понад 1 кілограм вибухівки, зазначають розвідники.

Нагадаємо, що волонтерський штаб «Українська команда» в межах великого збору на дрони-камікадзе закупив та передав 150 FPV-дронівдля різних військових підрозділів. Камери, якими обладнані ці безпілотники, передають зображення в режимі реального часу, що дозволяє нашим захисникам бачити позиції ворога як на долоні. Дрони влучно доставляють окупантам вибухівку, наголошували в «Українській команді».

дрони, Українська команда
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