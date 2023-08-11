ЦЖР: Мешканців Криму вербують до росгвардії для служби у фейковій "днр"

Мешканців тимчасово окупованого Криму вербують до росгвардії для служби у фейковій "днр", обіцяючи не залучати до бойових дій.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань (ЦЖР), передає Укрінформ.

"Управління росгвардії в окупованому Криму запрошує кримчан на військову службу за контрактом у так званій «донецькій народній республіці». При цьому добровольців обіцяють не залучати до бойових дій, а лише до контролю нових окупованих територій Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні оголошення про набір з’явилися на кримських сайтах. З них випливає, що відомство "проводить набір громадян, які перебувають у запасі збройних сил рф, для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантів та солдатів на звільнених територіях "донецької народної республіки". Добровольців від 18 до 50 років заманюють грошима та всілякими бонусами. Їм обіцяють виплатити одразу 195 тисяч рублів і стільки ж – щомісяця, а також житло, безкоштовне харчування та медичне забезпечення, щорічна відпустка від 45 діб. Один день на службі в "днр", йдеться в оголошенні, прирівнюється до трьох.

В аналогічному оголошенні на іншому сайті вказано номер частини, куди кримчан запрошують служити, – в/ч 6946.

В ЦЖР зауважили, що, за інформацією з відкритих джерел, в/ч 6946 зареєстровано у «днр» 13 лютого 2023 року за адресою: м. Донецьк, б-р Пушкіна, 2А. Командиром частини є гаріфуллін руслан вільєвич, занесений до бази «Миротворець» як російський воєнний злочинець, учасник відкритого військового вторгнення в Україну та каральної операції проти мирного населення на тимчасово захоплених територіях України.

Серед «пряників» для заманювання на службу в «днр» називають її безпеку: запевняють, що на відміну від підрозділів міністерства оборони росгвардія не веде активних наступальних штурмових дій, її завдання – контроль звільнених територій.