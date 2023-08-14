Гуменюк: Країна-терорист вдалась до нової "тактики" на морі

Після успішних ударів по російських суднах країна-терорист вдалась до нової "тактики". Створила загородження з цивільних кораблів для захисту свого флоту. Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє "24 канал".

"Ховаються (російські кораблі, - ред.) поки що за південно-східним узбережжям Криму. Головне, що змінилось: вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна. Фактично, створюють собі бонове загородження, щоб не бути ушкодженими внаслідок атак", - розповіла Гуменюк.

росіяни, як відзначила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь", усвідомлюють, що удари наших воїнів можуть повторитись.

"Гасло "можем павтаріть" працює проти них", - додала Гуменюк.