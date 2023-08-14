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Остапенко: Ще близько 30 приміщень Києво-Печерської лаври залишаються у користуванні УПЦ (мп)

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Заповіднику "Києво-Печерська лавра" вдалося повернути 11 споруд на території Нижньої лаври. Натомість ще близько 30 приміщень залишаються у користуванні УПЦ (мп).

Про це повідомив виконувач обов'язків гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, пише Укрінформ.

Зазначається, що заповідник передав монастирю усього 79 об'єктів, проте значна частина з них - це замощення, печери, підземні споруди, фортечні мури, підпірні стінки, архітектурні форми.

За словами Остапенка, лише 40-42 об'єкти - це повноцінні споруди: житлові, технічні, релігійні. З цих 40 об'єктів 11 вдалося повернути в користування заповідника.

Остапанко наголосив, що під контроль беруться приміщення, у яких розміщувалися виробництво, торгівля, ресторани чи кафе, - що не було передбачено договором, укладеним між УПЦ (мп) та заповідником.

Наразі ці приміщення "використовуються невідомими особами й точно не відповідають цілям заповідника і монастиря".

"Об'єкти, де проживають монахи або здійснюється служба, комісія, звісно, не чіпатиме. Допоки рішення суду не набуде чинності, у нас немає на це правових підстав", - зауважив Остапенко.

Він додав, що, користуючись наявністю судової процедури, представники УПЦ (мп) продовжують перебувати у лаврі. Однак після остаточних рішень суду монахи повинні або довести, що не мають зв'язків з державою-агресором, виробити новий формат відносин з Україною і звернутися, аби на підставі нового прозорого договору пролонгувати використання приміщень лаври - або звільнити ці приміщення.

Києво-Печерська лавра
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