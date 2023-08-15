Фонд Сороса вирішив майже повністю згорнути діяльність у ЄС

Фундація "Відкрите суспільство", заснована філантропом угорського походження Джорджем Соросом, вирішила майже повністю згорнути діяльність у Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо угорській службі "Радіо Свобода".

Причиною згортання діяльності "Відкритого суспільства" в ЄС стало те, що інституції та уряди Євросоюзу витрачають багато грошей на ті ж напряки, якими опікується фундація. Тому там вирішили зосередитись на інших частинах світу, де робота буде ефективнішою.

Минулої п'ятниці всі угорські організації, які отримували фінансування від фундації "Відкрите суспільство", отримали листа з повідомленням, що фундація фактично припиняє свою діяльність в Європейському Союзі і переміщує свої ресурси в інші частини світу.

У листі також цитується рішення Ради директорів "Відкритого суспільства", згідно з яким керівництво фундації "ухвалило рішення про радикальну зміну стратегічного напрямку" з метою максимізації впливу ресурсів організації.

Реорганізація фундації запланована на наступний рік, тому її європейські програми можуть припинитися вже у 2024 році.

Політичний директор офісу прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан, коментуючи повідомлення про згорання роботи "Відкритого суспільства", написав у Facebook: "Ми, угорці, маємо історичний досвід: ми повіримо в те, що окупаційні війська справді залишають континент, лише тоді, коли останній солдат Сороса залишить Європу та Угорщину. До цього нам ще далеко..."

Нагадаємо, 93-річний Джордж Сорос у червні оголосив, що передасть контроль над своєю фінансовою імперією синові Александру Соросу.

Філантроп Джордж Сорос, що є уродженцем Угорщини, часто фігурує в риториці угорської влади як утілення зла й намірів підірвати угорську державність. За прем'єрства стипендіата Соросової програми Віктора Орбана було закрито фінансований тим університет, а також ухвалено антимігрантський закон, названий "стоп Сорос".