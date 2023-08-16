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Єрмак: 15 серпня росіяни обстріляли Україну ракетами Х-101, які були виготовлені цього року

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15 серпня армія країни-агресора рф атакувала Україну ракетами, які були виготовлені у квітні цього року. Це свідчить про те, що попри запроваджені санкції, Росія продовжує виготовляти озброєння. Крім того, ракети містять 30 іноземних мікросхем.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Цієї ночі (15 серпня, - ред.) росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року", - зазначив він.

За його словами, в ракетах Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем.

"Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними. Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що були запроваджено обмеження проти країни-агресорки.

"Санкції потрібно посилювати, щоб росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети", - наголосив Єрмак.

Єрмак
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