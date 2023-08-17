Голова Нацполіції: Дозволяти володіти зброєю всім без винятку громадянам ще зарано

Зараз суспільство більш готове до легалізації зброї, ніж раніше, але дозволяти нею володіти всім без винятку громадянам ще зарано.
Таку думку висловив голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю Цензор.нет, передає Укрінформ.
“Повинна бути культура поводження зі зброєю. Можливо, дати зброю тим особам, які вже мають певний період досвіду, які вже володіють зброєю. Наприклад, травматичною, мисливською. В яких протягом п’яти років не було проблем із законом, вони не вчиняли злочинів. Можливо, встановити якийсь рамковий період, від 3 до 5 років, і дозволити спочатку купувати гладкоствольну і травматичну зброю, щоб людина продемонструвала, що виконує всі норми закону. І тоді вже можна видавати їй вогнепальну короткоствольну зброю”, - зазначив Вигівський.
“Але я проти носіння короткоствольної вогнепальної зброї на вулицях", - додав голова Нацполіції.
За його словами, під час напрацювання законопроєкту, в якому розглядається питання володіння короткоствольною вогнепальною зброєю для всіх категорій громадян, представники Нацполіції неодноразово збирались з правоохоронним комітетом Верховної Ради, обговорювали це питання в робочих групах.
Вигівський наголосив, що в цьому питанні є низка запобіжників і застережень.
“Є бачення, що ця зброя повинна зберігатись тільки вдома для самозахисту, а якщо особа хоче тренуватись, подає заявку в тир і тоді везе її з собою. Але ж ви розумієте, що якщо людина хоче постійно носити із собою зброю, вона щодня буде кидати заявку в тир і перевозити. Знову ж, перевозити треба в розібраному стані, а не так, як хочеться”, - зазначив він.
Вигівський додав, що є ще низка питань, які обговорюються і досі не вирішені.
“У мене немає поки що внутрішньої такої позиції, що ця зброя може бути в усіх громадян і вони можуть її носити на вулицях. Якщо це буде для самозахисту – можливо. Та все одно є багато «але»”, - заявив керівник Націполіції.
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