Зеленський: Ми збираємось дотиснути російську федерацію

Україна продовжує контрнаступ, тобто наступає, рухається вперед, і це позитив.
Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Що стосується контрнаступу... ми наступаємо, я вважаю, що це позитив. Я би не забував, що ми наступаємо і боремося не проти когось, а проти російської федерації. Ще рік тому вона хотіла повністю нас знищити і захопити, не вийшло. А зараз у нас іде контрнаступ. Знаю, що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес, що в небі домінує РФ і що літаками ми не обмежимося», - зазначив глава держави.
Він також відзначив важливість протиповітряної оборони, оскільки попереду зима і українці знають, як ніхто, що таке бути без світла.
За словами Президента, є комплекс завдань, які потрібно вирішувати.
«Ми не збираємося відступати, і це гарні новини. Ми збираємось дотиснути російську федерацію», - наголосив Зеленський.
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