Зеленський: Ми збираємось дотиснути російську федерацію

Україна продовжує контрнаступ, тобто наступає, рухається вперед, і це позитив.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується контрнаступу... ми наступаємо, я вважаю, що це позитив. Я би не забував, що ми наступаємо і боремося не проти когось, а проти російської федерації. Ще рік тому вона хотіла повністю нас знищити і захопити, не вийшло. А зараз у нас іде контрнаступ. Знаю, що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес, що в небі домінує РФ і що літаками ми не обмежимося», - зазначив глава держави.

Він також відзначив важливість протиповітряної оборони, оскільки попереду зима і українці знають, як ніхто, що таке бути без світла.

За словами Президента, є комплекс завдань, які потрібно вирішувати.

«Ми не збираємося відступати, і це гарні новини. Ми збираємось дотиснути російську федерацію», - наголосив Зеленський.