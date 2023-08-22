Шмигаль: Уряд працює над відновлення роботи чорноморських коридорів

Українській уряд працює над відновлення роботи чорноморських коридорів для експорту українського зерна та іншої продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24.

"Вже маємо успішний приклад роботи такого коридору - перший контейнеровоз прибув у Туреччину. Для посилення експортного потенціалу Україна буде залучати наших партнерів та активно розвивати прикордонну інфраструктуру з Румунією, а також Дунайський портовий кластер", - розповів Шмигаль.

Він також підкреслив, що росія стала справжнім піратом у Чорному морі.

Раніше генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що формат попередньої зернової угоди має піти в минуле, а Україні треба повернути її суверенне право на вільну морську торгівлю, адже до війни експорт зерна складав лише 40% від довоєнної вантажної бази українських портів.

Своєю чергою віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів.