Ув’язнений експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі через своїх соратників починає передвиборчу кампанію; у владі натякають, що можуть оголосити її незаконною.
Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".
Представниця Єдиного національного руху – партії Саакашвілі – Софо Джапарідзе оголосила, що з 22 серпня почне масштабну кампанію від імені колишнього грузинського президента для підготовки зміни влади в країні.
Саакашвілі раніше призначив Джапарідзе своєю речницею.
"Назвемо це початком передвиборчої кампанії", – оголосила Джапарідзе, зазначивши, що як представниця Саакашвілі планує відвідати усі регіони Грузії, зустрічатися з його прихильниками та планувати подальші дії.
У комітеті з прав людини парламенту Грузії заявили, що Саакашвілі не має права вести у Грузії передвиборчу кампанію, оскільки не є громадянином країни.
Очільник комітету Міхеїл Саджвеладзе сказав, що поки невідомо в деталях, що саме передбачає анонсована кампанія, важко сказати, чи буде це порушенням закону, але "спроби втручання у політику з боку іноземного громадянина – це щонайменш прояв неповаги до законодавства".
Як відомо, Саакашвілі втратив грузинське громадянство наприкінці 2015 року у зв’язку з тим, що став громадянином України.
Наступні парламентські вибори у Грузії заплановані на 2024 рік.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023