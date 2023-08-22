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Саакашвілі через своїх соратників починає передвиборчу кампанію

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Ув’язнений експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі через своїх соратників починає передвиборчу кампанію; у владі натякають, що можуть оголосити її незаконною.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Представниця Єдиного національного руху – партії Саакашвілі – Софо Джапарідзе оголосила, що з 22 серпня почне масштабну кампанію від імені колишнього грузинського президента для підготовки зміни влади в країні.

Саакашвілі раніше призначив Джапарідзе своєю речницею.

"Назвемо це початком передвиборчої кампанії", – оголосила Джапарідзе, зазначивши, що як представниця Саакашвілі планує відвідати усі регіони Грузії, зустрічатися з його прихильниками та планувати подальші дії.

У комітеті з прав людини парламенту Грузії заявили, що Саакашвілі не має права вести у Грузії передвиборчу кампанію, оскільки не є громадянином країни.

Очільник комітету Міхеїл Саджвеладзе сказав, що поки невідомо в деталях, що саме передбачає анонсована кампанія, важко сказати, чи буде це порушенням закону, але "спроби втручання у політику з боку іноземного громадянина – це щонайменш прояв неповаги до законодавства".

Як відомо, Саакашвілі втратив грузинське громадянство наприкінці 2015 року у зв’язку з тим, що став громадянином України.

Наступні парламентські вибори у Грузії заплановані на 2024 рік.

Саакашвілі
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