Зеленський: Майбутні вибори у США вплинуть на підтримку України

Майбутні вибори у США – і президентські, і у Конгресс, – які відбудуться у 2024 році, вплинуть на підтримку України. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прессконференції.
"Рік виборів. Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб підтримка США не спадала… Ми віддаємо увесь свій час, всю свою енергію, щоб постійно співпрацювати з США ", – сказав він.
За словами Зеленського, наші чиновники перебувають у постійному контакті з американськими, у тому числі на рівні глав держав. Зокрема, зараз відбувається розмова керівника Офісу президента Андрія Єрмака з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Вони обговорюють Формулу миру, постачання зброї, посилення української ППО.
Він визнав "ризики" щодо того, що "є деякі голоси" в Республіканській партії, але "багато голосів у Республіканській партії є, які і нас підтримують".
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