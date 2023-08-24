Зеленський: Київ заручився підтримкою бізнесів міжнародного, національного та локального рівнів, які готові зайти в Крим після звільнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що група бізнес-гігантів підпише відкритий документ з Україною, в якому офіційно підтвердять свої наміри розпочати роботу в Криму після деокупації півострова.
Про це голова держави повідомив під час саміту Кримської платформи.
Київ вже заручився підтримкою бізнесів міжнародного, національного та локального рівнів, які готові зайти в Крим після того, як ЗСУ звільнять цю територію України.
Першими документ підпишуть, як зауважив Зеленський, потужні бренди міжнародних готельних мереж, авіакомпанії, банківські бізнеси, IT-компанії, промислові компанії, енергетичні компанії. Серед них:
Укладання таких угод дозволить швидко зробити Крим частиною глобальної економіки. Інші компанії можуть доєднатися до підписання, адже документ є відкритим.
"Сьогодні ми робимо перший такий економічний крок. Ми підписуємо перший документ з компаніями, які готові прийти в Крим за Україною. Це відкритий документ, відкритий для приєднання інших чесних бізнесів", — додав президент України.
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