Зеленський: Київ заручився підтримкою бізнесів міжнародного, національного та локального рівнів, які готові зайти в Крим після звільнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що група бізнес-гігантів підпише відкритий документ з Україною, в якому офіційно підтвердять свої наміри розпочати роботу в Криму після деокупації півострова.

Про це голова держави повідомив під час саміту Кримської платформи.

Київ вже заручився підтримкою бізнесів міжнародного, національного та локального рівнів, які готові зайти в Крим після того, як ЗСУ звільнять цю територію України.

Першими документ підпишуть, як зауважив Зеленський, потужні бренди міжнародних готельних мереж, авіакомпанії, банківські бізнеси, IT-компанії, промислові компанії, енергетичні компанії. Серед них:

Ryanair;

Royal HaskoningDHV;

SkyUp;

JoinUp;

Vodafone;

Luxoft;

Genesis;

Ribas Group;

Okko;

Lifecell;

Fozzy Group.

Укладання таких угод дозволить швидко зробити Крим частиною глобальної економіки. Інші компанії можуть доєднатися до підписання, адже документ є відкритим.

"Сьогодні ми робимо перший такий економічний крок. Ми підписуємо перший документ з компаніями, які готові прийти в Крим за Україною. Це відкритий документ, відкритий для приєднання інших чесних бізнесів", — додав президент України.