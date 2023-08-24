Spacebit: На Місяць відправлять прапор та мапу України

На Місяць відправлять прапор та мапу України на ракеті Vulcan Centaur, повідомили у компанії Spacebit. Початково запланована на 2022 рік британська місячна місія була перенесена на IV квартал 2023 року через підготовчі роботи United Launch Alliance (ULA).

Ідея належить засновнику британської космічної компанії з українським корінням Spacebit Павлу Танасюку.

Пластина, де розташовані прапор та мапа України, була виготовлена на одному з заводів Укроборонпрому в Києві. Використано алюміній, вкритий шаром золота. Розфарбування прапору було виконано фарбами на основі титану. Технологія виготовлення прапору та мапи України схожа на ту, що використовували для золотої пластини "Вояджера", яку відправили у космос 1977 року.