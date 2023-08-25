Єрмак: Ніхто не може на сто відсотків передбачити події на фронті

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак констатує, що ніхто не може на сто відсотків передбачити події на фронті, особливо ті, які пов'язані з контрнаступом, але переконаний, що українські військові можуть здивувати світ.

Про це він сказав в інтерв'ю DW, передає Укрінформ.

"Сьогодні ніхто не може передбачити на 100 відсотків, як розвиватимуться події... Вважаю, що контрнаступ продовжується. Кожного дня є хоча б маленький, але прогрес, і, безумовно, щось, якісь речі змінюються, адже кожного дня щось відбувається. І я сподіваюся, що ми цього разу здивуємо світ", - заявив Єрмак.

За його словами, безумовно, це відбувається повільніше, ніж хотілося б, і тому є абсолютні причини. Йдеться насамперед про дуже велику площу замінованості землі, а також брак озброєння.

Крім цього, зауважив керівник ОП, в українців інша філософія ставлення до людей, чим ми і відрізняємося від росіян.

"Ми думаємо про наших людей, а росіяни - жодним чином. росіяни не рахують людей, вони для них просто, вибачте, таке м'ясо, яке вони кидають. І вони навіть багатьох вбитих своїх не забирають з поля бою. І тому, безумовно, це війна не тільки росії проти України, це війна світоглядів, філософії, диктатури і демократії", - сказав Єрмак.