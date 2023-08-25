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Єрмак: Ніхто не може на сто відсотків передбачити події на фронті

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак констатує, що ніхто не може на сто відсотків передбачити події на фронті, особливо ті, які пов'язані з контрнаступом, але переконаний, що українські військові можуть здивувати світ.

Про це він сказав в інтерв'ю DW, передає Укрінформ.

"Сьогодні ніхто не може передбачити на 100 відсотків, як розвиватимуться події... Вважаю, що контрнаступ продовжується. Кожного дня є хоча б маленький, але прогрес, і, безумовно, щось, якісь речі змінюються, адже кожного дня щось відбувається. І я сподіваюся, що ми цього разу здивуємо світ", - заявив Єрмак.

За його словами, безумовно, це відбувається повільніше, ніж хотілося б, і тому є абсолютні причини. Йдеться насамперед про дуже велику площу замінованості землі, а також брак озброєння.

Крім цього, зауважив керівник ОП, в українців інша філософія ставлення до людей, чим ми і відрізняємося від росіян.

"Ми думаємо про наших людей, а росіяни - жодним чином. росіяни не рахують людей, вони для них просто, вибачте, таке м'ясо, яке вони кидають. І вони навіть багатьох вбитих своїх не забирають з поля бою. І тому, безумовно, це війна не тільки росії проти України, це війна світоглядів, філософії, диктатури і демократії", - сказав Єрмак.

Єрмак
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