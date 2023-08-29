Зеленський: На наступному засіданні РНБО розглянемо звіт щодо інспектування ВЛК

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що на наступному засіданні РНБО розглянуть звіт щодо інспектування ВЛК. Про це він повідомив після засідання Ставки, передає УНН.

"Звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій. Розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони", - повідомив Зеленський.

Нагадамо, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Говорили про наступальні дії та забезпечення фронту, а також про захист енергетичної інфраструктури та підготовку до зими.