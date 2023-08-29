Грушовець: Куртки для військових, які закупили у Туреччині, точно були зимовими

Куртки для військових, які закупили у Туреччині, і навколо яких виник корупційний скандал, точно були зимовими, а не літніми, як про це писали журналісти-розслідувачі. Це факти, які точно підтверджені.

Про це заявив голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Євген Грушовець, передає "Радіо Свобода".

"По-перше – це куртки не є літніми, не є демісезонними, це зимові куртки, які пошиті на турецьких фабриках. Ми розуміємо, що це були події літа-осені 2022 року. І вже восени вони були поставлені у Збройні сили України. І більша частина цих курток дійсно була видана. Ще деяка партія залишається на складах", – зазначив він.

Тому, за його словами, перше твердження, що куртки були літніми, не відповідає дійсності.

Голова Громадської антикорупційної ради наголошує, що за $30 неможливо купити зимову куртку.

"Ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку", – запевняє Грушовець.

Він додав, що вся партія, яка була поставлена, була у повному обсязі прийнята.

Водночас Грушоець додав, що є невеликі недоліки по цих куртках, вони стосувалися, лейб.

"Але за участі Командування сил логістики, контролю якості Міноборони була створена комісія, яка зважаючи на нагальну потребу необхідності цих курток вже в зимовий сезон 2022-2023 рік, то вони всі були прийняті. Тому на сьогоднішній день Громадська антикорупційна рада планує здійснити виїзд на склад чи на склади, де зберігаються ці куртки", – сказав він.

Грушовець запевнив, що Міноборони спілкується з військовослужбовцями.

"Для мене не стоїть питання чи це були літні чи зимові куртки. Вони однозначно були зимові", – пояснює голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Він запевнив, що Громадська антикорупційна рада ще з'ясовуватиме, чи була компанія-постачальник пов'язана з представником від влади чи від депутатського корпусу.