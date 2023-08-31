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Боррель пропонує, аби 40 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання у межах ЄС EUMAM

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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у середу, що запропонував країнам-членам блоку, аби до кінця року 40 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання у межах навчальної місії ЄС EUMAM, пише УНН.

Боррель за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Толедо заявив, що один з "інструментів, на якому зосереджували свою увагу" учасники зустрічі, була навчальна місія EUMAM.

"Ця місія мала реальний вплив і була реалізована з безпрецедентною швидкістю. Ця місія вже підготувала 25 000 українських солдатів. (...) І я запропонував міністрам підвищити ціль місії до 40 000 українських військових, для проходження підготовки до кінця року", - сказав голова дипломатії ЄС.

Місія з військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) має на меті сприяння зміцненню військового потенціалу ЗСУ з ефективного ведення воєнних дій, аби допомогти Україні відстояти свою територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, ефективно забезпечувати свій суверенітет і захищати мирних жителів.

Боррель
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