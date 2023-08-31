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В Україні стартував відбір на пісенний конкурс "Євробачення-2024"

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Національна суспільна телерадіокомпанія України розпочала прийом заявок на національний відбір для участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Як ідеться в повідомленні мовника, заявки від артистів прийматимуться через форму на сайті eurovision.ua з 30 серпня по 22 жовтня включно.

"Я хочу звернутися до всіх музикантів нашої країни: у вас є майже вісім тижнів, щоб створити власну пісню перемоги, пісню року, яка представить Україну на глобальній міжнародній арені, порве всі чарти та виборе перше місце на цьогорічному "Євробаченні". Я дуже чекаю на ваші пісні. Вш талант і заряд енергії зараз дуже потрібні нашій країні", - зазначив музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой), що вже вдруге став музичним продюсером відбору.

Зазначається, що цьогоріч національний відбір пройде з нововведеннями - глядачі зможуть обрати одного з фіналістів шляхом онлайн-голосування серед пісень, які не будуть обрані музпродюсером конкурсу.

"Цього року фіналістів нацвідбору обиратиму не тільки я. Поміж учасників лонглиста, на яких мені не вистачить місця в списку фіналістів, — а це мій найбільший біль минулого року — буде проведене голосування. Глядачі оберуть свого фаворита, який отримає шанс позмагатися за перемогу у фіналі", - зазначив Шуров.

Умови участі у нацвідборі на "Євробачення-2024"

Участь в відборі зможуть взяти артисти віком від 16 років. Як і в попередні роки, подати заявку на участь можуть як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує шість осіб.

Вимогами відбору передбачений хронометраж пісні до 3 хвилин. До участі допускаються оригінальні пісні, створені без використання інших творів. Крім того, пісня, яка претендує на участь в нацвідборі, має бути такою, що раніше не оприлюднювалася та не виконувалася публічно.

Кількість поданих пісень від одного учасника не обмежена. До того ж правилами відбору допускається подання демоверсій. За результатами загальнонаціонального попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжать участь у конкурсі. Список включатиме до 20 виконавців. Учасники лонглиста мають пройти прослуховування, особиста участь в якому є обов’язковою.

За результатами прослуховування в строк до 20 листопада буде обрано список фіналістів відбору, який включатиме до 10 виконавців. Серед учасників лонглиста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, як визначить ще одного учасника фіналу. Повний список фіналістів буде оприлюднено в строк до 29 грудня.

Фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

Нагадаємо, що 68-й конкурс "Євробачення" пройде в травні 2024 року у шведському місті Мальме. Фінал конкурсу відбудеться на стадіоні Malmö Arena 11 травня, а півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Євробачення-2024
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