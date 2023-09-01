В Україні буде введено новий спосіб покарання - пробаційний нагляд:

В Україні через пів року буде введено новий спосіб покарання - пробаційний нагляд. Він буде альтернативною обмеженню чи позбавленню волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.

Згідно із законом №9185, який ухвалив Парламент, деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. Він буде одним із основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, водночас він може бути їх альтернативою.

Як пояснили у відомстві, дане покарання можливе у випадку:

ухилення від сплати аліментів,

розголошення банківської таємниці,

домашнього насильства,

примушування до вступу в статевий зв'язок.

Усього таких пунктів їх понад 140.

"Покарання виконуватиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обовʼязків, за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання", - сказано у повідомленні.

Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від одного п'яти років. У випадку, якщо засуджений не виконуватиме встановлені судом обов'язки під час перебування на пробації - йому можуть обмежити волю на строк до 3 років.

Закон набере чинності через 6 місяців від дня, наступного за днем його опублікування.

Пробаційний нагляд - це покарання у вигляді обмеження прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових і соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.