Міненерго: Українська ГТС готова працювати за умов нульового транзиту

Українська газотранспортна система (ГТС) та підземні газові сховища (ПСГ) готові працювати за умов нульового транзиту, тобто за повної зупинки транзиту російського газу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Така незалежна технічна оцінка дана міжнародною експертною групою після проведення моделювання роботи ГТС та ПСГ за потенційними сценаріями у разі атак ворога на газову інфраструктуру, інших надзвичайних ситуацій та зупинення транзиту російського газу.
Також газотранспортна система готова до зимового сезону 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.
Перевірка технічних умов експлуатації під час стрес-тесту підтвердила надійність транспортування та зберігання газу навіть за умов військового ризику та пошкодження основних активів, зазначають у міністерстві.
Усі сценарії моделюють вихід із ладу різних комбінацій критично важливих об'єктів операторів. Аналіз також враховує дані про атаки на об'єкти у 2022/2023 роках, структуру, характеристики пошкоджень у різних регіонах України.
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