У Балтійському морі країни НАТО проведуть навчання із відбиття російської агресії

У Балтійському морі відбудуться масштабні навчання країн НАТО із відбиття можливої російської агресії.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

“Масштабні морські навчання незабаром розпочнуться у Балтійському морі. До них буде залучено близько 30 суден і понад 3000 військовослужбовців Західних держав, які вперше відпрацьовуватимуть відповідь на російський наступ у регіоні”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що двотижневі навчання "Північні Береги" мають розпочатися 9 вересня й залучать сили усіх Балтійських держав НАТО, а також Швеції, Канади, США, Нідерландів, Бельгії та Франції.

“Вони відпрацьовуватимуть десантні операції й удари з моря по суходолу”, - стверджує Reuters.

Навчання, яке відбудеться поблизу узбережжя Латвії та Естонії, також зосередяться на захисті морських шляхів у Балтійському морі.