Тарнавський: В росіян закінчаться всі найкращі солдати, це дасть нам поштовх для швидшого наступу

Українські війська рішуче прорвали першу лінію оборони росії під Запоріжжям після тижнів копіткої роботи з розмінування й очікують швидшого прориву на слабшій другій лінії.

Про це в інтерв’ю The Guardian заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає Укрінформ.

«Ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відступ російських військ за їхню другу лінію оборони», – повідомив він.

Величезне мінне поле тижнями стримувало українські війська, поки сапери в ручному режимі в нічний час розчищали шлях для штурму окремими групами піхоти. Техніку російські війська обстрілювали артилерією та безпілотниками, розповів він.

За його словами, після подолання українськими силами цього бар’єра росіяни змушені посилювати свої позиції, стягуючи війська в цей район з інших напрямків – Херсона й Лиману, а також з території росії.

«Ворог підтягує резерви не лише з України, а й з росії. Але рано чи пізно в росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх для ширшого та швидшого наступу, – зазначив Тарнавський. – У нас все попереду».

Тарнавський відкинув критику з боку окремих західних політиків щодо темпів контрнаступу, заявивши, що вважає за краще судити про це після його завершення.

«Коли ми почали контрнаступ... то витратили більше часу, ніж очікували, на розмінування територій, – визнав він. – На жаль, складною була для нас евакуація поранених. Це також ускладнювало просування. На мою думку, росіяни вважали, що українці не прорвуться через цю лінію оборони. Вони готувалися понад рік. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена».

За його словами, друга лінія дуже відрізняється від першої.

Вона не настільки укріплена, складається з кількох розрізнених ділянок, а не суцільна, мінні поля там значно менші, і з’являється можливість активніше використовувати військову техніку.

Щодо інших напрямів контрнаступу, Тарнавський зазначив, що на них ЗСУ виконують інші завдання. Україна готує несподівані наступальні операції, щоб виснажити російські війська, додав він.

«Щоб досягти успіху на одному напрямку, завжди потрібно вводити ворога в оману», – сказав Тарнавський.

Він підкреслив, що Україна наполегливо продовжуватиме звільнення територій.

«Якщо ми зупинимося, ворог збере нові сили й зміцниться. Ми дійдемо до кордонів України 1991 року... Ми не хочемо бачити, як наші діти й навіть онуки воюють проти росіян. Хто їх зупинить? Тільки ми самі», – пояснив він.

Чим ближче до перемоги, тим важче, зауважив він.

«Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих. Тому зараз ми маємо сконцентруватися на певних напрямках і довести справу до кінця. Як би нам усім не було важко», – сказав генерал.