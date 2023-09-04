Зеленський закликав депутатів ухвалити закон про поновлення електронного декларування

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів Ради ухвалити закони, необхідні для відкриття переговорів щодо членства в ЄС.

"Закон про поновлення електронного декларування. Зміни до закону про національні меншини, закон про PEP - Politically Exposed Persons - політично значущих осіб", - назвав він закони у відеозверненні.

"Кожен із цих законів має фундаментальне значення. І голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий. І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію", - сказав Зеленський.