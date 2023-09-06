У МОЗ розповіли, як можна буде в аптеці придбати наркотичні та психотропні лікарські засоби

Від вересня в аптеках можна буде придбати наркотичні та психотропні лікарські засоби лише за наявності електронного рецепта. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Зазначається, що така норма передбачена наказом МОЗ від 21.07.2023 № 1333 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". Ці зміни набувають чинності у середині вересня поточного року.
"Рішення сприятиме запобіганню неконтрольованого обігу наркотичних та психотропних препаратів, вживання яких має особливо небезпечні наслідки для життя та здоров’я людини", - зауважили в МОЗ.
Паперовий рецепт при цьому діятиме лише на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для призначення наркотичних лікарських засобів, що виготовляються в аптеці.
Для виїзду за кордон із такими ліками необхідно буде мати е-рецепт та інформаційну довідку від лікаря з підписом і печаткою.
Ухвалені зміни передбачають і те, що призначення лікарем пільгових наркотичних (психотропних) лікарських засобів, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в рамках програм місцевих бюджетів, здійснюватиметься також за електронним рецептом.
Завдяки цифровізації всі пацієнти без обмежень зможуть отримувати рецепт на препарати знеболення у більш зручний спосіб.
З листопада 2022 року лікарі почали використовувати електронні рецепти для призначення наркотичних (психотропних) ліків за власні кошти пацієнта. Відтоді сформовано понад 57 тис. е-рецептів на ліки цієї групи.
Раніше такі препарати відпускалися за паперовим рецептурним бланком форми № 3. Це створювало певні труднощі для пацієнтів, адже термін дії такого рецепта становить 10 днів.
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