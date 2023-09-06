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ЦНС: окупанти закрили офіси партійних осередків у Новій Каховці

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Окупанти закрили офіси партійних осередків у Новій Каховці після нещодавнього вибуху у штабі партії «єдина росія».

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Там наголосили, що вдалі дії українського підпілля не залишилися непоміченими окупантами, які тепер бояться проводити у місті свої псевдовибори.

Місцеві жителі із самого початку саботували «процес виборів», тому рашистам довелося завозити до Нової Каховки «гастролерів» з росії, які до останнього імітували діяльність партійних штабів.

«Однак ризикувати життям окупаційні посіпаки не хочуть і бояться. Отже, частина з них виїхала до Генічеська та Скадовська, а самі офіси закрилися і не функціонують офлайн», – уточнили в ЦНС.

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