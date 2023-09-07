Мольфар: У росії ракет і дронів ще багато. Гатити вони будуть ще довго

Ракет і дронів у росії залишилося ще багато. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, скільки ще росіяни битимуть по Україні з повітря.
«Ракет і дронів у них багато, і до кінця місяця буде ще. У них 80% відновлення. Що я ще можу сказати? Гатити вони будуть ще довго», – заявив мольфар.
Гордєєв також розкрив, коли саме чекати на обстріли ракетами та дронами.
«Як завжди, робити вони це будуть уночі, летітимуть і Кинджали. Готуйтеся, друзі, буде дуже важкий період. До кінця року точно будуть постійні обстріли. Однак розклад карт показав відбиття ППО, тож усе буде добре. Однак зверніть увагу на число 10 – може, це дата, місяць або навіть час. У цей період буде важкий приліт. У будь-якому разі не ігноруйте повітряну тривогу», – заявив мольфар.
Раніше Гордєєв розповів, чи зможуть F-16 знищити флот рф. Мольфар вважає, що цього нам можуть не дати зробити, бо йдеться про закони і правила.
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