Буданов: У холоді, вогкості та бруді боротися складніше, але бойові дії будуть продовжені

Контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Бойові дії будуть продовжені. Контрнаступ триватиме", - заявив керівник ГУР.
За його словами, контрнаступ відбувається на кількох напрямках, при цьому він визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описав ситуацію як складну.
На його думку, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ ЗСУ – це дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.
Нагадаємо, в останні місяці ЗСУ посилили наступ у Запорізькій області, бої йдуть одразу на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському.
Західні ЗМІ повідомляли, що українські бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно з даними Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного.
При цьому британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може послабити її наступ інших ділянках фронту.
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