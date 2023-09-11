ООН: Катування полонених – це організована частина державної політики рф

Катування і нелюдське поводження з цивільними українцями та військовополоненими, які скоюють росіяни, не можна оцінювати як випадковість. Йдеться про організовану частину державної політики російської федерації.
Про це сказала спецдоповідачка Організації Об'єднаних Націй з питань катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання Еліс Джил Едвардс у Києві.
Кількість свідчень про катування та інші види нелюдського поводження з боку росіян щодо цивільних осіб та військовополонених постійно збільшується, зі слів Едвардс.
"Ці жахливі дії не можуть бути оцінені як випадкові, а скоріше як організована частина державної політики. З метою залякування, покарання або отримання інформації та зізнань", ‒ сказала.
Є свідчення про катування струмом, побиття, імітацію страт і утоплення, змушення до перебування у певних позах протягом тривалого часу, погрози зґвалтуванням чи смертю та різні так звані церемонії, які є спробами принизити затриманих, повідомила Едвардс.
Цивільні українці свідчили про утримування у тісних підвалах.
Крім того, задокументовано втрату ваги одним з військовослужбовців зі 100 до 55 кг за девʼять місяців полону.
За словами Едвардс, були зібрані свідчення жителів Маріуполя, Київської, Харківської і Херсонської областей.
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