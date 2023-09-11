Маломуж: ЗСУ перейшли до етапу успішних операцій

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що Сили оборони перейшли до етапу успішних операцій, в результаті чого можуть бути звільнені південь чи схід. Таку думку Маломуж висловив 24 Каналу.
За його прогнозами, до кінця цього року або початку 2024 року українські військові можуть провести успішні операції зі звільнення окупованих територій.
«Ми вже вступили у фазу не тільки потужного опору, а у фазу потужних операцій, поки тактичного рівня. Я думаю, що вони переростуть у стратегічний рівень. Буде південь чи схід – це вже вирішить командування. Але у найближчі місяці точно», – упевнений він.
На його думку, ЗСУ зможуть деокупувати Херсонську область і зайти у Крим.
«Це буде більш потужне протистояння, більш потужні вогневі засоби, більш потужні важливі стратегічно-наступальні операції. Я передбачав би, що це звільнення Херсонської області аж до Криму, входження у Крим та активні дії зі звільнення сходу нашої держави», – припустив Маломуж.
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