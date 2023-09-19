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Зеленський: путін шукатиме нестабільності у Європі і США

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Президент країни-агресорки російської федерації володимир путін буде продовжувати погрожувати ядерною зброєю.

Він чекає, що США стануть менш стабільними. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській телекомпанії СBS.

"Я думаю, що він буде продовжувати погрожувати. Він чекає, поки Сполучені Штати стануть менш стабільними. Він думає, що це станеться під час виборів у США", – сказав Зеленський.

путін шукатиме нестабільності у Європі і США, заявив президент.

"Він використовуватиме ризик використання ядерної зброї для підживлення (нестабільності. – Gazeta.ua). Він продовжуватиме погрожувати", – сказав Зеленський.

Зеленський
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