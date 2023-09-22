Шмигаль: Дані про "Пункти незламності" з’являться у "Дії" до початку опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністерствам цифровізувати дані про "Пункти незламності" та внести їх у "Дію" до початку опалювального сезону.

Про це Шмигаль повідомив у Тelegram.

За його словами, такий новий сервіс має бути простим і зручним для людей і має містити всю важливу інформацію про кожен пункт, його розташування та наявність в ньому необхідного обладнання.

Шмигаль нагадав, що мережа "Пунктів незламності" була розгорнута минулої осені, після початку повітряних атак росії на українську енергосистему. Це місця, де завжди є світло, тепло та зв’язок.